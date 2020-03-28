حالة الطقس اليوم السبت 28-3-2020 في مصر والدول العربية

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت، انخفاض بدرجات الحرارة، وتشهد القاهرة الكبرى طقس لطيف الحرارة نهارا بارد ليلا، مع وجود شبورة صباحية بأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، بينما ستكون حركة الرياح معتدلة.

ذلك ويشهد الوجه البحري طقس معتدل نهارا بارد ليلا، مع وجود شبورة صباحية ورياح معتدلة، أما وعلى السواحل الشمالية الغربية، فمن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا بارد ليلا مع وجود شبورة صباحية، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة ونشاط في حركة الرياح.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الصغرى والعظمى على محافظات ومدن جمهورية مصر العربية:

القاهرة 13 22

شبين الكوم 13 22

طنطا 13 21

دمنهور 13 20

الإسكندرية 14 19

بلطيم 14 20

مطروح 12 18

السلوم 10 20

سيوة 12 21

بورسعيد 14 20

دمياط 14 19

الزقازيق 13 22

الإسماعيلية 11 24

السويس 13 24

العريش 12 20

رأس سدر 16 22

نخل 11 22

نويبع 17 24

طابا 14 22

سانت كاترين 08 19

شرم الشيخ 20 27

الغردقة 19 26

مرسى علم 19 27

الفيوم 13 23

بني سويف 13 23

المنيا 14 23

أسيوط 14 24

سوهاج 15 26

قنا 16 28

أسوان 18 31

الوادى الجديد 15 28

شلاتين 17 30

حالة الطقس في المدن العربية

أما عن بيان درجات الحرارة في المدن العربية جاء كالتالي:

مكة 23 37

المدينة 17 33

المنامة 21 28

الكويت 18 299

أبوظبي 25 34

دمشق 07 19

بيروت 14 18

القدس 09 15

غزة 12 19

بغداد 14 28