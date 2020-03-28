عملت في ملهى ليلي فقتلها جوعا.. تفاصيل مصرع فتاة كرداسة على يد والدها

"هربت مني 60 يوما.. راحت اشتغلت في الملاهي الليلية.. ورجعت فانتقمت منها.. حرمتها أسبوعين من الأكل والشرب لحد ما ماتت، وفضلت رابطها أسبوعين في شقة لوحدها لحد ما جثتها بدأت تتحلل.. قلت اتخلص منها.. طلعت ليها تصريح دفن مزور وأنا لسه هدفنها الشرطة جت قبض عليا".. بهذه الكلمات بدأت اعترافات الأب الخمسيني المتهم بقتل ابنته لسوء سلوكها، أمام المحكمة أثناء تجديد حبسه.

وأضاف المتهم قائلا: "أنا كده مرتاح، انتقمت لشرفي.. كانت تستاهل الموت"، وعقب تسجيل اعترافات المتهم، أصدرت المحكمة قرارا بحبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير المباحث، ذكرت أن بداية الواقعة كانت بورود معلومات، لرئيس مباحث كرداسة الرائد معتصم رزق، أن فتاة متغيبة منذ شهر يناير، عادت لمسكنها منذ أسبوعين، ولم يجرِ الإبلاغ بعودتها، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحر لكشف ملابسات الواقعة، وتبين أن والد الفتاة الذي يعمل مساعد تمريض، أعد العدة لتكفينها ودفنها، وأنه يبحث عن مفتش صحة لاستخراج تصريح دفن بدون توقيع الكشف الطبي عليها.

باستهداف الأب تم العثور على الفتاة متوفاة وفي حالة تحلل، وعليها آثار تقيد بمعصم اليدين والقدمين حدثت بها غارغرينا.

وجاء في محضر الشرطة، أنه بمواجهة الأب اعترف أنه عقب عودة ابنته، أخبرته أنها كانت تعمل بالملاهي الليلية.

وقال في اعترافاته إنه ضربها وقيدها بـ"أفيز بلاستيك"، وحجزها بشقة خالية ملكه، ومنع عنها الأكل والشرب، حتى ساءت حالتها وتوفيت، وحاول دفنها بتصريح مزور، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، لتحيله للمحكمة التي أمرت بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.