بالفيديو.. البابا للأقباط: أتعجب من الإنسان وقلبه القاسي رغم حنية الله

واصل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بث رسائله الروحية اليومية للأقباط على صفحة المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعد قرار إغلاق الكنائس وتعليق الأنشطة الروحية والكنسية لمواجهة فيروس كورونا.

وخصص البابا رسالته، اليوم السبت، لتفسير آية "الجزيل التحنن" في الإنجيل، قائلا: "حنية الله لا نستطيع أن نوصفها، وهو جزيل الرحمة، هو كريم".

وأضاف البابا: "أتعجب من الإنسان وقلبه القاسي، وقسوة الإنسان على الإنسان، والشرور في العالم رغم تحنن الله على الإنسان"، مشيرا إلى أن الله هو صاحب الحل الثالث في حياة كل إنسان من وفرة الرحمة.

وضرب البابا أمثلة من الكتاب المقدس، ومثال لمريض حالته الصحية مستعصية وحينما يشفى يقول الطبيب "دي معجزة من عند الله"، قائلا: "يد الله وحنيته مع الإنسان باستمرار موجودة".