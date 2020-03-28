موريتانيا تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا وتحظر التنقل بين المدن

سجلت موريتانيا، اليوم، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا "كوفيد-19"، ليبلغ عدد حالات الإصابة المسجلة 5 حالات، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وقال وزير الصحة محمد ولد حامد، في فيديو بثته صفحة الوزارة على فيس بوك،: "الإصابة الأولى تعود لزوجة مواطن موريتاني مصاب بالفيروس، وعاد من فرنسا منتصف الشهر الجاري، فيما تعود الإصابة الثانية لمواطن من مدينة كيهيدي جنوب البلاد قدم من السنغال".

في هذه الأثناء، قررت الحكومة الموريتانية، منع التنقل بين الولايات البالغ عددها 13 ولاية، ابتداء من غد حتى إشعار آخر، للحيلولة دون انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

واستثني من القرار "الطواقم الطبية وشاحنات نقل البضائع وبعثات المصالح الفنية الخاصة بالخدمات الأساسية (الماء، الكهرباء، الاتصالات)".