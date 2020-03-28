"التضامن": تعديل معاشات المستحقين من يوليو 2006 لإضافة "5 علاوات"

قالت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إنه فى إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، فقد تم إعداد مشروع قانون لصرف العلاوات الخمس وعرضه على مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لافتة إلى أنه تمت الموافقة عليه وتضمن مشروع القانون، النص على صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتباراً من 1 يوليو 2006 بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن هناك تنسيقا دائما مع وزارة المالية، لافتة إلى أن الخزانة العامة هي التي تتحمل التكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة.

وأضافت القباج، أنه سيتم تعديل معاشات الحالات التي انتهت خدمتها واستحقت المعاش اعتباراً من 1 يوليو 2006، وذلك بإضافة 80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش، وكذلك تعديل قيمة زيادات المعاش التي استحقت من عام 2011 حتى آخر زيادة للمعاش.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم صرف الزيادة في المعاش مع معاش شهر يوليو 2020 للمستفيدين من القانون سواء كان صاحب المعاش نفسه، أو المستحقين لمعاش المتوفى بنسبة المنصرف في المعاش لكل منهم، كما سيتم صرف متجمد الفروق المستحقة لمدة خمس سنوات سابقة من تاريخ العمل بالقانون، ويحدد مواعيد صرف هذا المتجمد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وفق جدول زمني سيتم إعلانه يحدد قيم ومواعيد الصرف للمستحقين بداية من يوليو المقبل.

جدير بالذكر، أن عدد الحالات المستفيدة من القانون حوالي 2.4 مليون، وتكلفة صرف العلاوات الخاصة سبعة مليارات جنيه سنويا، وسيتم صرف الفروق الدورية اعتبارا من شهر يوليو 2020، بينما يتكلف صرف متجمد فروق المعاشات نتيجة زيادة العلاوات الخاصة سبعة وعشرون مليار جنيه وسيتم اتخاذ التدابير اللازمة لصرفها.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن صرف المتجمدات والزيادة لأصحاب المعاشات سيزيد من القوة الشرائية ودعم قدرة أصحاب المعاشات والمستحقين على تحسين مستويات الاستهلاك وتوفير مستلزماتهم الحياتية ويحسن من المستوى المعيشي لهم.