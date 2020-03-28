عبر قنوات "المتحدة".. البابا تواضروس يلقي كلمة "أحد المخلع" للأقباط

يلقي البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في العاشرة من صباح غدٍ الأحد، كلمة للأقباط على الهواء مباشرة عبر عدد من القنوات الفضائية المصرية، بمناسبة حلول أحد المخلع وهو الأحد الخامس في الصوم الكبير للأقباط.

ومن المقرر أن تذيع قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (أون تي ڤي، دي إم سي، سي بي سي، الحياة) كلمة الغد، كما تنقل أيضًا عظة الأربعاء الأسبوعية على الهواء مباشرة.

وكانت الكنائس المصرية "الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية والأسقفية والروم الأرثوذكس" أعلنت إغلاق مبانيها وإيقاف القداسات وكل الأنشطة الاجتماعية والروحية والكنسية لمدة أسبوعين أو لحين إشعار آخر لمواجهة فيروس كورونا.