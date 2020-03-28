"الخارجية الألمانية": منشور لقاح كورونا غير صحيح

ردت وزارة الخارجية الألمانية على منشور متداول على شبكات التواصل الاجتماعي، بشأن حديث مستشارة البلاد أنجيلا ميركل عن لقاح مضاد لوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" يطوره طبيب تونسي.

وكتبت الخارجية الألمانية، في على حساب المركز الألماني للإعلام التابع لها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أمس، إن هذه المعلومات "خاطئة"، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأضافت الوزارة الألمانية، أن التصريح المنسوب لميركل ما هو إلا ترجمة غير صحيحة لمقاطع فيديو تتحدث فيها، موضحة أن المستشارة كانت تتحدث في التسجيل المصور عن محادثاتها مع رؤساء وزراء الولايات الألمانية الاتحادية، حول مكافحة كورونا المستجد، خاصة من خلال تقييد اللقاءات الاجتماعية.

كانت شائعات جرى تداولها على شبكات التواصل، أشارت إلى اكتشاف لقاح لـ"كوفيد 19" عن طريق طبيب تونسي مقيم في ألمانيا، واعتمدت هذه الشائعات على ترجمة اتضح أنها مغلوطة لحديث ميركل في أحد المؤتمرات الصحفية بشأن الوباء، قبل أيام.

وقالت ميركل، وفق ما نسبت إليها الترجمة المضللة، إنها أجرت حوارا مع طبيب تونسي يدعى "الدكتور كمون"، بعد أن اكتشف علاجا لكورونا المستجد، مشيرة إلى "ثبوت فعالية العقار".