مصرع شقيقتين وإصابة ثالثة بالتسمم من وجبة منزلية فاسدة بأسيوط

لقيت شقيقتان مصرعهما بينما أصيبت الشقيقة الثالثة، إثر تناولهن وجبة غذائية فاسدة بقرية الحواتكة التابعة لمركز منفلوط في محافظة أسيوط، وتم التحفظ على الجثتين بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة، وتحويل المصابة للمستشفى الجامعي.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد ورود بلاغ من المستشفى المركزي، بوصول الشقيقات "لمياء. ح" 18 عاما، و"هدا. ح" 15 عاما، و"منة.ح"، مصابات بقئ وإعياء شديدين يشتبه كونه تسمم غذائي، حيث توفيت الأولى والثانية، فيما تم إنقاذ الثالثة.

وعلى الفور انتقل فريق مباحث المركز وسؤال أهليتهم أقروا أن الفتيات تناولن وجبة منزلية معدة في المنزل يشتبه كونها فاسدة

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.