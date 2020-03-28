وزيرة الصناعة: 1008 مصانع ستعمل بنظام الورديات أثناء الحظر

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن رئيس مجلس الوزراء أكد أن المصانع من المفترض أن تعمل بكامل طاقتها.

وأضافت: كنا في البداية نتحدث عن مصانع السلع الغذائية والمستلزمات الطبية، ولكن حاليا هناك توجيه بعمل جميع المصانع بشرط الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها بشكل عام لهذه المصانع، من حيث الأعداد اللازمة لكل وردية.

وتابعت خلال اتصال هاتفي بنشرة أخبار DMC، أنه فيما يخص شاحنات النقل جرى التنوية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، بعمل كل الشاحنات، بشرط أن يكون لدى الشاحنة الفواتير التي تثبت الفواتير الرسمية للشحنة المنقولة عند ذهابها وعودتها في نفس خط السير، وإذن تسليم هذه المستلزمات.

وأكدت أن الوزارة تلقت رغبات من أكثر من 1008 مصنع تم حصرهم من خلال اتحاد الصناعات يرغبون في العمل من خلال 3 ورديات لزيادة الإنتاج، مثل مصانع المنتجات الغذائية حيث تلقينا منهم 364 طلب، ومن المستلزمات الطبية 77 طلب، والكيماويات 242 طلب، وسيجرى التنسيق مع وزارة الداخلية للسماح لهذه الشركات بعدم الالتزام بمواعيد حظر التجول وعدد العاملين داخل هذه المنشآت يتم تنظيمه وفق سياسة صاحب كل مصنع والاشتراطات الصحية.