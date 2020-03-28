إصابات ووفيات ومتعافون.. هكذا مر الأسبوع السابع لـ كورونا في دول العالم

تدخل مصر حقبة جديدة في مواجهة فيروس كورونا المستجد بداية من اليوم السبت، والذي يمثل بداية الأسبوع السابع من دخول الفيروس، وفقًا لما قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

ومعظم الدول التي لم تتخذ إجراءات احترازية قوية وصلت إلى الذروة في عدد الإصابات في الأسبوع السادس أو السابع من دخول الوباء التاجي، وأمس الجمعة كان آخر أيام الأسبوع السادس في مصر.

لذا تستعرض "الوطن" في ما يلي تطورات فيروس كورونا في الأسبوع السابع في عدد من الدول التي تفشى فيها الفيروس قبل مصر ومرت بتلك المرحلة في الآونة الأخيرة.

الإسبوع السابع.. منحنى مؤشر كورونا

تطورات فيروس كورونا في الصين في الإسبوع السابع:

- عدد المصابين تخطى 30 ألفًا.

- عدد الوفيات 636 وفاة.

- عدد المتعافين 1153 شخصًا.

أما عن تطورات كورونا في إيطاليا في الأسبوع السابع:

- عدد المصابين تجاوز الـ24 ألف حالة.

- عدد الوفيات 1809 ضحايا.

- عدد المتعافين 2335.

فيما جاءت تطورات كورونا في اليابان في الأسبوع السابع، كالتالي:

- عدد المصابين 1515 حالة.

- عدد الوفيات 52 حالة.

- عدد المتعافين 359 حالة.

بينما جاءت تطورات كورونا في سنغافورة في الأسبوع السابع، كالتالي:

- عدد المصابين 732 حالة.

- عدد الوفيات شخصان فقط.

- عدد المتعافين 183حالة.