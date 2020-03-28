استجابة لشكوي عبر "صوتك مسموع" إزالة تعدي على أرض ملك الأوقاف بالمنيا

شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على عدم التهاون تجاه أي مخالف أو متعدٍ علي أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه استغلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

جاء ذلك استجابة لشكوى أهالي قرية الجرنوس، بمركز بني مزار، والتي تم إرسالها عن طريق "مبادرة صوتك مسموع"، وتضمنت قيام مواطن بالتعدي والحفر للبناء على أرض ملك الأوقاف، مستغلًا الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، حيث نفذت الوحدة المحلية اليوم أعمال ردم الحفر وإزالة التعدي.

كان المحافظ قد كلف إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، باستقبال كافة الشكاوى إلكترونيًا، وتعليق اللقاء الجماهيري الذي كان يعقد أسبوعيًا لحين إشعار آخر، نظرًا لما تمر به البلاد من ظروف استثنائية، وبكذلك بناء على قرارات رئيس مجلس الوزراء باتخاذ العديد من الإجراءات للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، والسيطرة عليه بمنع الأنشطة الجماعية، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.