وزيرة الهجرة: الإمارات تعطي الشرعية الكاملة للمصريين الساقطة إقامتهم

أجابت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، على كل الاستفسارات الخاصة بالمصريين العالقين نتيجة الإجراءات التي اتخذتها دول العالم لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

ووجهت وزيرة الهجرة في الرسالة التي وجهتها للمصريين في الخارج عبر فيديو بثته القنوات الفضائية، الشكر لدولة الإمارات على ما قدمته للعالقين المصريين.

وأوضحت مكرم، أن المصريين المتواجدين بالإمارات توجد منهم شريحة سقطت إقامتهم لأسباب مختلفة، والإمارات العربية المتحدة ستجدد الإقامة وستتيح للمواطنين الشرعية الكاملة في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

وشرحت الوزيرة، أن من لديه إقامة بالإمارات وخرج لسبب ما من الإمارات وغير قادر على العودة، تم تخصيص موقع على وزارة الخارجية الإمارتية لتسجيل البيانات لتسهيل عودتهم.