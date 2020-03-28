عاجل.. ارتفاع إجمالي الوفيات بكورونا في الجزائر إلى 29

أعلنت السلطات الجزائرية، تسجيل 3 وفيات جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في الجزائر ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29 شخصا، فيما تم تسجيل 46 إصابة جديدة بالوباء في البلاد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 454 حالة

وكان رئيس الوزراء الجزائري "الوزير الأول" عبد العزيز جراد، أصدر في وقت سابق، قرارا جديدا تضمن توسيع إجراءات الحجر الجزئي إلى 9 ولايات وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون وطبقا للتدابير التكميلية للوقاية من انتشار الوباء ومكافحته، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية.

وقالت السلطات الجزائرية في بيان، إنه تطبيقا لتوجيهات الرئيس تبون وطبقا للمرسوم التنفيذي رقم 20- 70 المحدد للتدابير التكميلية للوقاية من انتشار"كوفيد-19" ومكافحته، أصدر جراد، أمس الخميس، مرسوما جديدا يتضمن توسيع إجراءات الحجر إلى بعض الولايات.

وأوضحت السلطات الجزائرية، أن المادة الـ2 من المرسوم الجديد نصت على" توسيع إجراءات الحجر الجزئي إلى الولايات التالية: باتنة، تيزي وزو، سطيف، قسنطينة، المدية، وهران، بومرداس، الوادي و تيبازة.

وسيطبق هذا الإجراء في الولايات التسع المذكورة، ابتداء من غد السبت وتخص الفترة الزمنية من الساعة الـ07:00 مساء إلى الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي.