  المغرب: ارتفاع إجمالي الإصابات بـ كورونا إلى 359 حالة

أعلنت وزارة الصحة المغربية مساء اليوم، تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في المغرب إلى 359 حالة.

وكان رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني، قال أمس الجمعة، إن طبيعة المرحلة التي تعيشها بلاده، مثل باقي دول العالم بسبب تفشي جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، غير طبيعية وغير مسبوقة دوليا وإقليميا ووطنيا.

وحذر العثماني، خلال اجتماع مجلس الحكومة، من ارتفاع عدد الإصابات بالوباء، مشددا على أن الأيام العشرة المقبلة ستكون حاسمة في تطور الوباء بالمغرب، "ما يستلزم تعاون الجميع والتضامن والتحلي بالوعي الجماعي المشترك لإنجاح الحجر الصحي والالتزام بمقتضيات حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ أيام".

ولفت العثماني، إلى جملة الإجراءات غير المسبوقة ذات الطابع الاستشرافي والمستقبلي التي اتخذها المغرب منذ بداية انتشار الوباء، منوها بالإشراف المباشر للعاهل المغربي الملك محمد السادس الذي أمر باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لوقاية البلاد من هذا الوباء ومن آثاره مستقبلا.

وأكد رئيس الوزراء المغربي، أن بلاده دخلت منذ أيام حالة الطوارئ الصحية، وهو ما يستدعي تكاتف ومسؤولية الجميع تجاه هذة الأزمة.