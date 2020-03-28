الوباء لم يكشر عن أنيابه في القارة السمراء.. 117 حالة وفاة فقط بكورونا

كشف المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن حالات الوفاة في القارة الإفريقية جراء الإصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، ارتفعت إلى 117 حالة فيما تجاوزت حالات الإصابة 3924 حالة حتى اليوم.

وأوضح المركز الإفريقي، في آخر تحديث له بشأن الوضع في إفريقيا، أن الدول المتضررة من انتشار الوباء في القارة بلغت 46 دولة، مشيرًا إلى أن الدول الأشد تضررًا جراء الإصابة المؤكدة بالمرض هي جنوب إفريقيا وتضم 1170 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وكانت وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية، أعلنت في وقت سابق، اليوم، تسجيل 11 حالة إصابة جديدة مؤكدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" ليصل عدد الإصابات إلى 130 حالة.

وأوضحت الوزارة السنغالية في بيان، أن هذه الحالات سجلت من بين 98 حالة اشتباه خضعت للفحص المخبري، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأعلنت السلطات في بوركينا فاسو، في وقت سابق، حالة الطوارئ، ووضع ثماني مدن بينها العاصمة، أوجادوجو، تحت الحجر الصحي لمدة أسبوعين بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت السلطات في بيان بثته "وكالة أنباء بوركينافاسو" أنه تم اتخاذ هذه الخطوة بعد اجتماع لمجلس الوزراء المنعقد بتقنية الفيديو لبحث الوضع الصحي بالبلاد.

وكانت وزارة الصحة في بوركينا فاسو قد أعلنت عن تسجيل 6 إصابات جديد خلال الـ24 ساعة المنقضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 152 حالة فيما وصلت الوَفَيَات إلى 7.

وأعلنت مالي، في وقت سابق،، عن أول حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد، لدى مواطنين وصلوا من فرنسا، فيما قال رئيس وزراء غينيا الاستوائية فرانشيسكو أوباما أسو، إنّ الحكومة اتخذت تدابيرا صارمة للقضاء على "كوفيد 19"، بينها حظر التجمعات لأكثر من 10 أشخاص، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأكدت إثيوبيا، أمس الجمعة، أربع حالات إضافية من إصابات بكورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 16 مصابا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية.

120 مليار فرنك أفريقي لـ8 دول في غربي القارة لمواجهة كورونا

من جانبه، أعلن بنك غرب أفريقيا للتنمية عن تقديمه قروضًا ميسرة بقيمة إجمالية قدرها 120 مليار فرنك أفريقي للدول الثمان الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا "أوموا"، وذلك دعمًا لها في مواجهة الوباء.

وأوضح البنك الإفريقي، من مقره في العاصمة التوجولية "لومي"، أن كل دولة من الدول الثمان ستتحصل على نحو 15 مليار دولار.

ويضم الاتحاد الاقتصادي، كل من بوركينافاسو، والكوت ديفوار "ساحل العاج"، ومالي ، والسنغال، والنيجر، وتوجو، وغينيا بيساو.