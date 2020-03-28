بمعدات الأهالي.. محافظ الإسكندرية يطلق مبادرة لتطهير 254 قرية ونجع

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم ، إطلاق مبادرة لتطهير 254 قرية ونجعًا بالمحافظة، من خلال الاستعانة بمعدات رش المبيدات الزراعية الخاصة بأهالي القرى البالغ عددها 25 ألف معدة، وذلك بعد الانتهاء من تطهيرها وتعقيمها بالكامل، والتأكد من خلوها من آثار المبيدات الزراعية، على أن توفر المحافظة مواد التعقيم اللازمة.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الإسكندرية بممثلي القرى والنجوع على مستوى المحافظة، للاتفاق على البدء في تطهير وتعقيم شوارع وأماكن تجمعات أهالي القرى على مستوى الإسكندرية بالمواد المعقمة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العالمية.

وأشار الشريف إلي أن المبادرات عادة ما يطلقها سكان الحضر والمدن، لكن فى هذه المرة سيكون لأهالي القرى والنجوع دورًا وطنيًا أصيلًا، ليس فقط تجاه أهاليهم ولكن تجاه مواطني الإسكندرية وباقي المحافظات الأخرى.

وأضاف، أن تلك المبادرة لابد من تعميمها فى باقي قرى ونجوع المحافظات الأخرى، لافتًا إلى أنه سيتم تدريب المتطوعين من القرى، ليكون لدى المحافظة عدد كبير من المتطوعين يتم الاستعانة بهم في تطهير وتعقيم باقي أنحاء المحافظة.

وطالب المحافظ ممثلي القرى والنجوع، بتوعية الأهالي بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يجب اتباعها، مع التقليل من التجمعات للحد من انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد.