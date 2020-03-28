فضل شاكر عبر إنستجرام: فيروس كورونا سببه الظلم بين العباد

نشر الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي عبر حسابه الشخصي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو للفنان فضل شاكر عبر بث مباشر له متحدثا عن الظلم الذي تعرض له.

وقال شاكر: "إنه منذ أكثر من 7 سنوات وتم إتهامي بالإرهاب، وأنا صابر والصبر هو الذي يصبرني على ما أمر به"، مطالبا من القضاء اللبناني أن يعفو عنه لأنه لا يوجد دليل واحد على إدانته وأنه تعرض للظلم كثيراً.

وطالب شاكر السياسيين في لبنان "بالعفو العام عن المظلومين لأنهم تعبوا، كما أنهم نهبوا الاقتصاد اللبناني، وأنه سوف يقتص منهم يوم القيامة والأخذ من حسناتهم مقابل الظلم الذي تعرض له على أيديهم"، بحسب قوله.

وتابع أن فيروس كورونا المنتشر حول العالم "سببه الظلم بين العباد وأنه عظة يجب أن يتعظ الناس منها ويتراجعوا عن الظلم، لأن الكون أصبح سجنا كبيراً والبيوت سجنا صغيرا"، واختتم الفيديو بأغنية "لو على قلبي".