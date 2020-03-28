دكتور مناعة: إصابة كورونا مجددا للمتعافين منه يحدث في حالة واحدة

قال الدكتور أشرف عطية رئيس قسم المناعة والباطنة بجامعة عين شمس، إنه حتى الآن لا توجد أي أبحاث أو دراسات تشير إلى أن الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا من الممكن أن يعاود الفيروس إصابتهم مرة أخرى، لافتا إلى أن أي شخص يصاب بفيروس من المفترض أن يكتسب مناعة منه، عبر خلايا الذاكرة المناعية التي تخرج الأجسام المضادة، وبالتالي تمنع الإصابة مرة أخرى، لكن إذا حدث تحور جوهري في الفيروس من الممكن ألا تعرفه الخلايا المناعية، لأنه يسكون وكأنه جديد.

وأضاف عطية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، في برنامج اليوم، المذاع على فضائية Dmc، أنه حتى هذه اللحظة لا توجد دراسات تثبت إلى أن هذا التحور الشديد في الفيروس قد حدث بالفعل، وبالتالي احتمالات الإصابة بفيروس كورونا مرة ثانية مازالت غير مؤكدة.

وتابع أن احتمالات وجود فيروس كورونا أن يبقي على الملابس تكون لفترة محدودة لا تتجاوز من 9 إلى 12 ساعة، وعند احتكاك أحد المصابين يخلع ملابسه ويتم غسلها بالماء والصابون، ما يمنع انتشار الفيروس أو أن يبقى لفترة طويلة.