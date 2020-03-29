الامتحان 5 أبريل.. كيف يحصل طلاب أولى ثانوي على شريحة التابلت؟

بدأت بعض المدارس الثانوية، في توجيه بعض طلاب الصف الأول لاستلام شريحة النت لتشغيل التابلت، استعدادا للامتحان التجريبي الذي سيعقد 5 أبريل، فيما لا تزال بعض المدارس تعليمات وزارة التربية والتعليم لتحديد شركة الاتصالات لشراء الشريحة.

وتستعرض "الوطن" أبرز المعلومات التي يجب أن يعلمها أولياء الأمور عن تلك الشريحة:

الشريحة ليست من شركة بعينها

وفقا لوزارة التربية والتعليم، فأنه لم يتم تحديد شركة اتصالات محددة لشراء شريحة بيانات خاصة، وإنما يجرى تنظيم الإجراءات من قبل جهاز تنظيم الاتصالات وفقا للقانون.

هل يحتاج لشراء شريحة خاصة؟

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن أجهزة تابلت الصف الأول والثاني الثانوي، مجهزة للدخول على المنصات الخاصة بالتعليم بكافة الوسائل مثل شريحة بيانات شبكة "واي فاي".

كيف سيحصل الطلاب على الأكواد للامتحان؟

سيجرى نشر "كلمة السر، واسم المستخدم الخاص بالطلبة، والأكواد الخاصة بالامتحان التجريبي، وتوقيتات الامتحان"، وذلك عن طريق تطبيق إلكتروني سوف ترسله الوزارة للطلاب على أجهزة التابلت أو من خلال موقع الوزارة، خلال الأيام المقبلة.

يشار إلى أن طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي، سوف يؤدون امتحان نهاية العام الدراسي في مايو على التابلت من المنزل، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.