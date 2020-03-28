وائل جسار للأطباء: وفيتم بقسمكم رغم كل المصاعب

وجه الفنان وائل جسار، الشكر للأطباء والممرضين الذين يواجهون فيروس كورونا في المستشفيات.

وقال جسار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر على شاشة "on e": "الأطباء الأكثر عرضة للمرض ورغم ذلك مش خايفين، ومعرضين نفسهم في أي لحظة للموت ودي رسالة سامية، وأوفوا بقسمهم اللي أقسموه على أداء الرسالة رغم الظروف".

وأضاف: "الأطباء معندهمش مشكلة غير إن الانسان اللي بين إيديهم يعيش، وكلنا لازم نرفع القبعة ليهم ونحترمهم ونقدرهم، ويارب كل طبيب يرجع لعائلته بخير وسلامة".

ووجه الشكر للإعلاميين والصحفيين: "ليهم دور فعال قوي وبتكلموا مع الناس وتوصلوا صوت الناس للجميع، وبتكونوا دايما مع الناس وتدوهم نصايح وليكم دور كبير".

واستطرد: "ربنا يبعد الفيروس عن البشرية ومحدش بيتمنى الأذى لأي دولة في العالم، وأتمنى يزول بسرعة وأتمنى على كل شخص عربي أو أجنبي إنه يفضل في بيته ملتزم واخد احتياطاته وأحلى حاجة عملتها كورونا إنها قعدت الناس في البيت مع بعضهم وخلت يكون ليهم وقت مع بعض ومع أسرهم".