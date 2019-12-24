تستعد المطربة أمينة، لإقامة 3 حفلات ليلة رأس السنة، وتجري عددًا من البروفات على الأغاني التي ستقدمها لجمهورها في هذه الليلة، والتي تحرص على أن تقدم خلالها عددًا من أغانيها التي يطلبها الجمهور باستمرار، إضافة إلى مجموعة من أغاني كبار المطربين مثل وردة وسيد مكاوي.

وتقدم أمينة للعام الثاني حفلات مع المطرب وائل جسار، وسيقدمان معا حفل فندق "إنتركونتننتال سيتي ستارز" القاهرة، بينما ستشارك حكيم في حفلة ليلة رأس السنة في "كونراد" القاهرة، أما رامي صبري فسيشاركها الغناء في حفل "ماريوت" الزمالك.

وعبّرت أمينة، في بيانٍ صادر عنها، سعادتها بأن تطل علي جمهورها لتحتفل معهم بالعام الجديد، والذي سيشهد لها العديد من الأمور منها التحضيرات المكثفة لألبومها الجديد والذي تعكف حاليا على اختيار الكلمات والألحان له، ومن المحتمل صدوره الصيف المقبل.

كما عبّرت عن سعادتها بعودتها للسينما من خلال فيلم "ميني بار" وهو اسم مبدئي للعمل الذي يجمعها بكل من صلاح عبدالله ونضال الشافعي ومنة فضالي، وهو من تأليف أحمد حليم وإخراج محمد خضير وعادل الأعصر، وتدور احداثه في إطار كوميدي أكشن، كما تحضر لتصوير كليب جديد مع المخرج جميل المغازي خلال الفترة المقبلة أيضا.