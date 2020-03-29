كاتبة أمريكية عن سبب انتشار كورونا في أمريكا: عدم التزام المواطنين

أكدت الكاتبة الصحفية هبة القدسي من الولايات المتحدة الأمريكية، أن أمريكا أصبحت من أعلى دول العالم في الإصابة بفيروس كورونا المستجد خاصة نيويورك وكالفورنيا ونيوجرسي وواشنطن.

وقالت القدسي خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، إن هناك تباين في تصريحات مسؤولي الإدارة الأمريكية، وعلى رأسهم الرئيس ترامب وبين تصريحات مسؤولي الصحة الأمريكية.

وأوضحت أن الرئيس الأمريكي، يريد إعادة الاقتصاد للتشغيل وتخفيض خسائر الاقتصاد الأمريكي وخسائر قطاع السياحة والطيران، مشيرة إلى أن ترامب يتفاخر بقدرته على تحفيز الاقتصاد، على الرغم من تصريحات مسؤولي الصحة ومكافحة الأمراض والتي تقول: "إننا مازلنا في مرحلة الخطر لمدة أسبوعين آخرين".

وأشارت المقدسي إلى أن عدم استجابة الأمريكان ونزولهم للحدائق والمتنزهات وعدم التزامهم بالعزل المنزلي، تسبب في تفشي الإصابة بالمرض.

ونقلت المقدسي تصريحات مسؤولي صندوق النقد، أن العالم يدخل في حالة ركود عميقة وعلى كل دولة الاستعداد للركود وتراجع الاقتصاد العالمي بسبب كورونا.