"حسينا بقيمتنا".. ركاب القطار المتأخر يروون لـ"الوطن" كواليس مفاجأة "النقل"

بعدما تأخر قطارين عائدين إلى القاهرة، أمس الأول، عن الوصول بالركاب في موعدهما، قرر وزير النقل اللواء كامل الوزير، أن يخصص أتوبيسات سوبر جيت فاخرة، لنقل العائدين إلى منازلهم، عقب عودتهم بعد السابعة مساءً، موعد الحظر الجزئي، الذي حددته الحكومة، لتفادي انتشار فيروس كورونا.

القطارات تأخرت بسبب أعمال تحديث نظم إشارات السكك الحديدية، بعد أن حجز الركاب تذاكرهم، قبل الرحلة بـ14 يومًا، بنظام الحجز المسبق، والتي كان معمول بها، قبل قرار الحظر.

عقب ساعات طويلة في الطريق، داعب النعاس عينا محمد العريني، الذي يعمل كهربائي، فخلد للنوم لفترة، ثم أيقظه صوت الركاب، الذين يتهامسون فيما بينهم، والسعادة تصدر منه، "هيجيبولنا أتوبيسات تروحنا لحد بيوتنا".

حينما تأخر القطاران العادئان إلى القاهرة، جال في ذهن الرجل الأربعيني سؤالًا، هو كيف سيعود إلى بيته عقب الحظر الجزئي للحركة الذي نفذته الحكومة؟ "ركبت القطر ونمت من كتر التفكير، وصحيت على الخبر الحلو ده، الواحد حس بقيمته عند البلد، وإنه بني آدم فعلا وتمنه غالي"، حسب حديثه لـ"الوطن".

هاتف ابن شبرا الخيمة، لم يتوقف عن الاهتزاز من كثرة الاتصالات التي استقبلها، مع اقتراب ساعة الحظر، وهو ما زال في الطريق، "أهلي كانوا خايفين إني اتأذي، أو أبات في الشارع، بس طمنتهم عليا، وبلغتهم إن الدولة باعته أوتوبيسات تاخدنا".

أتوبيسات من نوع "سوبر جيت"، كانت في انتظار العائدون من القطار بمحطة مصر، "أغلبنا كان لابس كمامة ومخدناش وقت كتير لحد ما الأتوبيسات طلعت، روحت بيتي فخور ببلدي، وحكيت لأولادي وزوجتي اللي حصل".

أحمد محمد، راكب آخر لأحد القطاران، الذان تأخرا عن موعد عودتهما للقاهرة، يروي لـ"الوطن"، أن القطار تأخر بشدة عن موعده، ما جعل كل الركاب في حالة قلق، تخوفا من قدوم موعد الحظر، الذي فرض على المواطنين، للحد من انتشار فيروس كورونا.

مفاجأة كبيرة شاهدها "محمد"، فور وصوله لمحطة قطار رمسيس، هو أن كل الركاب العائدين معه، شاهدوا تواجد أمني كثيف، بالإضافة إلى توفير وزارة النقل لسيارات فخمة ومجهزة لاستقبال ركاب القطار، موضحا أن سائقي السيارات حرصوا على توصيل الركاب لأقرب منطقة لمنازلهم.

وتابع: أن كل الركاب، كانوا في غاية السعادة، من اهتمام الدولة ووزارة النقل، بتوفير وسائل نقل آمنة للمواطنين في ظل هذه الأوقات الصعبة، من انتشار فيروس كورونا، وفرض حظر للتجوال.