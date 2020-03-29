وزيرة الصحة تتوقع ارتفاع أعداد مصابي كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الدولة اتخذت إجراءات ثقيلة وعنيفة جدًا على أرض الواقع لمجابهة فيروس كورونا، مضيفة: "دايما بقول لزملائي نأخد كل حالة على إنها أول حالة عشان منفقدش الحماس أبدًا على الأرض، ونأخذ كل الإجراءات عشان نعدي بالبلد الأسبوع السابع بأقل أعداد زي ما عدينا الأسبوع السادس".

وأضافت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة مساء"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري"، أن هناك ارتفاع في الحالات بشكل يومي، "الأسبوع الخامس كانت الحالات أعلى من الأسبوع الرابع، ثم الأسبوع السادس أعلى من الأسبوع الخامس، ده شيء متوقعينه، بس أهم حاجة نكون عندنا كنترول الأعداد عشان ميحصلش تصاعد مفاجئ".

وتابعت: "فيه بعض الدول قريبة جغرافيًا مننا بدأت من أسبوعين بس، بدأت حالة أو اثنين في اليوم، حاليا قربت على 8 آلاف حالة في أسبوعين، ده لأنها مش بتاخد إجراءات التقصي والعزل كويس، وده يتطلب مجهود مش كل دول العالم برضو عندها خلفية الوبائيات، الوبائيات دي بتحصل فقط في الدول اللي معندهاش دخل كبير أو الفقيرة أو متوسطة الدخل، بينما الدول المتقدمة بتبقى مشاكلهم في أمراض القلب أو أورام وغيرها".