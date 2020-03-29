وزير التعليم للطلاب: سنقدم كل الحلول لمن يريد تحصيل العلم

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن جميع الطلاب، يستطيعون الوصول إلى الانترنت ولو بنسبة 90%، من أجل أداء المشروع البحثي المتطلب من سنوات النقل، ومع ذلك، لو هناك مواطن ليس لديه القدرة على الوصول إلى الانترنت، سيجري إعلان حلول بديلة له يوم 2 إبريل المقبل.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة مساء"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التلفزيون المصري"، أنه سيصدر بيان يوم 2 إبريل المقبل، سيذكر فيه ما سيقوم به الطلاب حال توفرهم الانترنت، وما الذي سيقومون به حال عدم توافر الانترنت.

وأكد أنه حال عدم تمكن الطلاب من الدخول على الانترنت ومشاهدة برامج التعليمية عبر التلفزيون، سيطلب منهم الذهاب إلى المدرسة قبل بدء العام الجديد بثلاثة أسابيع، لاستكمال ما فقده من مناهج دراسية.

وتابع: "مش عاوز طالب يحط اسئلة تعجيزية، يعني ميقوليش أنه مش عنده نت، ومش عارف يوصل للانترنت، وهو قاعد طول النهار يلعب على فيس بوك وواتس أب، اللي عاوز يتعلم هنقدم له كل الحلول".