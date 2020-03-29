وزيرة الهجرة: الرئيس كلف بإعادة المصريين العالقين والعدد الأكبر في أمريكا

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن المواطن المصري، هو الأولوية الأولى للحكومة بغض النظر عن خسائر الدولة، مؤكدة لمواطنة مصرية تقيم بإيطاليا ومتزوجة من إيطالي تريد العودة إلى مصر، أن الأولوية للمواطنين العالقين في الوقت الراهن.

وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "cbc"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر تكليفا واضحا، بمساعدة المصريين العالقين بالخارج.

وتابعت: "عندنا عالقين في كل مكان في العالم، ووصلتنا استغاثات لمجموعة شباب، راحوا يقضوا شهر العسل في بالي والمالديفز أو ماليزيا، ومكنوش متخيلين إن الموضوع هيوصل لهذه المرحلة".

واستطردت: "شغالين على تجميعهم في نقطة واحدة، ومنها إلى مصر، وبنشوف إزاي ننقلهم من هذه الأماكن للتواجد في نقطة واحدة، ولابد من وجود أعداد لجمعهم من مكان واحد".

وأوضحت أن حصيلة العالقين الكبرى، متواجدة في الولايات المتحدة الأمريكية، سواء الزيارات العائلية أو السياحية أو العلاجية، مشيرة إلى أن القنصلية والسفارة المصرية هناك، تحصر الأعداد طبقا لتوجيهات وزير الخارجية، ويقيمون العالقين والمقيمين، موضحة أن هناك رحلة في أوائل إبريل من أمريكا، وستبلغ السفارة من تنطبق عليه الشروط، وستكون الرحلة من واشنطن.

وتابعت أن الشرائح الموجودة في بالي والمالديفز وماليزيا، وهناك من في كينيا وجنوب أفريقيا وتشاد، ووصل عددهم إلى 50 فردا، موضحة أنه في مقابلتها مع وزير الطيران قررا جمعهم في كينيا بعد موافقة سلطات الدولة.

وتابعت: "في الظروف دي فيه تسهيلات للمصريين العائدين، وبالتأكيد الطائرات تحتاج فلوس وكله عايز يدفع أي حاجة بس يرجع بلده، والدولة مستغلتش الظروف، والرئيس قال مش مهم الخسائر، بس المهم المواطن، وفيه دول أخرى مضت المواطنين على كمبيالات، لكن إحنا مجرد إننا نطلب تمن التذكرة، وهو حق الشركة".

وردت الوزيرة على شكوى إلهام سرحان، وهي مواطنة مصرية تعيش في إيطاليا ومتزوجة من إيطالي ترغب في العودة إلى مصر، بأن الأولوية في الوقت الحالي للعالق، الذي ليس معه أموال، أو ليس لديه منزل يؤيه.

ووجهت رسالة للمصريين المقيمين بإيطاليا، بضرورة اتباع توجيهات الحكومة الإيطالية، والإجراءات الاحترازية، "وفيه دول مش هنقدر نوصلها سواء لبعد المسافة أو لرفض الدولة حتى تحسن الظروف، ولازم المواطن يعرف إننا بنتحرك في متغيرات ومحتاجين الدعاء في هذه المرحلة وفعلا الدولة بتشتغل لخدمته".