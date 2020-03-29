إصابة 3 من أسرة واحدة في حادث مروري بصحراوي بني سويف

أصيب زوجان وابنتهما، بكدمات وجروح، إثر انقلاب سيارة ملاكي، كانوا يستقلونها بالطريق الصحراوي الشرقي، بدائرة محافظة بني سويف، ونقلوا لتلقي العلاج بالمستشفى الجامعي ببني سويف.

وتلقى العميد أسامة يونس مأمور مركز شرطة ببا، بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ومصابين، بالطريق الصحراوي الشرقي، دائرة المركز، دون إعاقة لحركة السير بالطريق.

وتبين من التحريات الأولية، أنه بانتقال رجال الشرطة، تبين أنه اثناء سير سيارة ملاكي بالطريق، قيادة "عبدالله. ع. م" ٦١ عاما، بالمعاش، مقيم بندر المنيا، قادما من المنيا تجاه القاهرة دائرة المركز، أختلت عجلة القيادة بيده، وإنقلابه على يمين الطريق، ووقوع الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وزوجته "أمينة" 51 عاما، "مُدرسة" مصابة اشتباه كسر بالفقرات، وابنته "أمنية" 24 عاما، حاصلة على ليسانس آداب، مصابة اشتباه ما بعد الارتجاج، وجميعهم مقيمين بندر المنيا.

جرى نقل المصابين لمستشفى بني سويف الجامعي، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 5126 جنح مركز شرطة ببا.