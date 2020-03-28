نائبي محافظ بني سويف يتابعان إجراءات تنفيذ الحظر وغلق المحال

تابع نائبي محافظ بني سويف عاصم سلامة وبلال حبش، مساء أمس الجمعة، إجراءات غلق المحال التجارية وحظر تحرك وانتقال المواطنين، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وفقا لبيان صادر عن المحافظة أمس.

واطمأن نائب المحافظ الدكتور عاصم سلامة، على غلق كافة المحال التي شملتها قرارات رئاسة مجلس الوزراء، متجولا بعدد من الشوارع والميادين بالمدينة والقرى التابعة لمركز ببا وهي قمبش وطنسا البرانقة وبني ماضي وبني قاسم وكفر ناصر وهلية وعزبة نحيب وغياضة الغربية وعزبة صالح قنديل وعزبة أبوعدس للتأكد من تطبيق حظر التجول، وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر غلق لمحلات لعدم الالتزام بالغلق في الموعد المحدد طبقا للقانون، وإزالة 35 حالة إشغال والتحفظ على ميزان، و3 دكك خشبية، و64 شيشة ومستلزمات شيشة.

وطالب نائب المحافظ بتكثيف التوعية من خلال التعاون بين الوحدة المحلية والجهات المعنية والمجتمع المدني، مع ضرورة التوعية بأهمية تلك الاجراءات الاحترازية حفاظا على سلامتهم وصحتهم والأخرين، مع التشديد على أنه من يخالف قرارات الحكومة بخصوص الإجراءات الوقائية سيتعرض للمساءلة القانونية.

كما أكد نائب المحافظ أنه، تنفيذا لتوجيهات محافظ بني سويف، تجري المتابعة اليومية من خلال حملات متابعة من المحافظة والوحدات المحلية، حيث تنفذ هذه الجولات بالتوازي وفي وقت واحد للتأكد من تطبيق تلك الإجراءات، حيث لا تهاون في ذلك، مشددا على استمرار المتابعة الميدانية من خلال فرق متابعة من الوحدة المحلية بالمدينة والقرية، والتواصل بشكل دائم مع غرفة الأزمات بشأن أية مستجدات.

رافق نائب المحافظ خلال جولته كل من المحاسب هانى الجويلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، ومأمور مركز شرطة ببا ومباحث ببا وقوات الأمن ونواب رئيس المدينة.

وفي السياق ذاته، تفقد بلال حبش نائب المحافظ إجراءات تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بالغلق الكامل للمحال التجارية، باستثناء بعض المحال التي جرى استثناؤها للتخفيف على المواطنين وتوفير الاحتياجات الأساسية، وذلك ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا المستجد، وتابع نائب المحافظ تنفيذ قرارات غلق كافة المحال الواردة في قرارات رئاسة مجلس الوزراء، وذلك بعدد من الشوارع والميادين والقرى بمركز سمسطا، مشددا على أنه لا مجال للتهاون في تطبيق قرارات الحكومة وقرار حظر التجوال الذي يبدأ من الساعة السابعة مساء.

كما شدد على المتابعة الميدانية المستمرة من خلال فرق المتابعة المعنية، وطالب نائب المحافظ بتكثيف أعمال تطهير وتعقيم المنشأت الحكومية بالتعاون مع المجتمع المدني والتوعية بضرورة التوعية بأهمية الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، حفاظا على سلامتهم وصحتهم والآخرين.