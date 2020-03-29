جمعة: الخروج من البيت بلا داع مخالفة للشرع والحج تعطل 40 مرة من قبل

أكد الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن من يخرج من بيته بدون داع، مخالف للشرع.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية "cbc": "الله رسم لنا رسمة ومخالفة هذا الرسم، هي مخالفة لله سبحانه وتعالى، ولذلك يتم العقاب، عندما نصطدم مع حائط القدر، لأن الله خلق الكون على سنن".

وتذكر جمعة، وباء حوض البحر المتوسط سنة 1370 ميلادية 749 هجرية، والمعروف بالطاعون الكبير والوباء العظيم، لافتًا إلى أن ابن حجر العسقلاني، قال إن الميراث انتقل في يوم واحد بين 9 بيوت.

وأشار جمعة، إلى أن إحصائيات الخراج والعشور، تكشف أن عدد المصريين عند الفتح الإسلامي لمصر، بلغ 20 مليون نسمة، وأنه عندما بدأ محمد علي باشا في إحصاء الشعب المصري عام 1810، وجد عددهم 2 مليون نسمة، لافتًا إلى أن الفرق بين العددين، لقى حتفه بسبب الوباء.

وأشار جمعة، إلى أن الاجراءات الاستباقية لمجابهة فيروس كورونا ليست جديدة، ولكن لها تاريخ، لافتًا إلى أن الحج تم تعليقه 40 مرة طوال التاريخ الإسلامي، بسبب الأمراض والأوبئة، ولأسباب أمنية، لافتًا إلى أن 30 ألف حاج، مات في الطاعون الكبير.