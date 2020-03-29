زايد: نتمنى مرور الأسبوعين المقبلين بأقل عدد ممكن من إصابات كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة اتخذت من أول يوم، في أزمة فيروس كورونا، إجراءات احترازية استباقية قوية للغاية، تحاول من خلالها أن تُسجل عدد أقل من حالات الإصابة اليومية، وأن تمر أسابيع الذروة التي حدثت في الكثير من الدول، وتحدثت عنها منظمة الصحة العالمية بسلام، وهم الأسبوع السادس والسابع، وأحيانًا الثامن.

وأضافت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة مساء"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التلفزيون المصري"، أن مصر عبرت الأسبوع السادس، ودخلت أول يوم في الأسبوع السابع، وكما لاحظ الجميع أن هناك ارتفاع في حالات الإصابة في الأسبوع السادس، عن الأسابيع السابقة، وهو كان شيئا متوقعا.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أنها تتمنى أن يمر الأسبوعان السابع والثامن، بمنحنى حالات إصابة أقل عدد ممكن، حيث إن الأسبوع السادس، في الدول التي حدث فيها تفشي في الفيروس، كانت تُسجل يوميا ألف حالة، ولكن الإجراءات التي تقوم بها مصر، في التقصي وعزل لأسر المخالطين من الإجراءات المهمة، التي تقلل من عدد الإصابات.

وتابعت: "اللي بنعمله اجراءات مهمة جدًا اتنصح بيها، وقليل جدا من الدول اللي اشتغل عليها، مش عاوزين نفقد الحماس في كل حالة، نعمل كل إجراءاتنا عشان ربنا يعدي الأسبوع السابع والثامن، بأقل أعداد ممكنة، النظام الصحي تستوعبها والمستشفيات تستوعبها".