وزيرة الصحة: نعرف مصدر الإصابات بكورونا والحالات المتسببة في العدوى

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن 70% من الحالات المصابة بفيروس كورونا في مصر، كانت من المخالطين لحالات إيجابية، أعلن عنها قبل ذلك، مؤكدة أن الوزارة، وضعت توقعًا بأن بعض الأسر، تُصاب بالفيروس، نتيجة الاختلاط، ولذلك جرى وضعهم في العزل تحسبًا لظهور عليهم أي أعراض، وبالفعل ظهرت نتيجتهم إيجابية بالفيروس، "توقعنا طلع في محله".

وأضافت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة مساء"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التلفزيون المصري"، أن الحالات الأخرى المصابة كان لها تاريخ سفر للخارج ، "إحنا الناس اللي بتيجي من السفر بنقولها اعزلي نفسك لمدة 14 يوم، يعني حتى الآن، مصدر حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر عارفينه، وعارفين الحالات اللي سببت عدوى للأخرى".

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أنه من الضروري الحفاظ على أقل عدد من الإصابات يوميا، من أجل أن يكون لدى المنشآت الطبية قدرة استيعابية على استقبال المصابين، "بدل ما يحصل زي ما حصل في بعض الدول، نتواجه آلاف المصابين، فتضطر تفرز وتحط أولوية مين يخش ومين ميخشش، وده ثمنه أرواح ناس".