عمرو أديب مستنكرا: البعض يتعامل مع فيروس كورونا كأنه سُبة

استنكر الإعلامي عمرو أديب، سلوكيات بعض المواطنين تجاه فيروس كورونا، مؤكدا أن البعض، ينظر للفيروس كأنه سُبه، "واحد يطلع يقول إزاي تقولوا إن ابني عنده كورونا، أنا ابني محترم وكويس، وكأنها سبه، لو واحد عنده كورونا في عمارة، بيتعاملوا معاه كأنها جريمة".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على شاشة " إم بي سي مصر"، أن الخبراء حذروا من تعليق الآمال على احتمالات تراجع وباء كورونا في فصل الصيف، ولكن في الوقت ذاته، هناك دراسات أجريت على الكثير من الفيروسات الأخرى، وأظهرت أنه من المحتمل، أن يختفي كورونا في فصل الصيف، وأن يكون كورونا فيروس موسمي.

وتابع: "يعني فيه أمل لما ييجي الصيف يختفي، بس لما ييجي الشتاء يرزع الرزعة بتاعته، بس إن شاء الله نأمل من أن يأتي الشتاء المقبل، ويكون هناك لقاح لمنع الإصابات بكورونا".