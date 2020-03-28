عمرو أديب مستنكرا ارتياد الشواطئ: سوري يعني إحنا مش في "هوليداي"

علق الإعلامي عمرو أديب، على ارتياد عدد كبير من المواطنين الشواطئ، قائلا: "امبارح الإخوة في اسكندرية ورأس سدر والعين السخنة قرروا يطعلوا إجازة، سوري يا جماعة دي مش إجازة، دي حركة عاملاها الحكومات عشان تقعد في البيت، ده مش هوليداي، اقعدوا في البيت". مطالبا بوقف الحركة في الشوارع المصرية، تفاديًا لتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضح أديب خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، أن الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وغيرهما شهدوا قفزات كبيرة في أعداد المصابين بالمرض: "لازم يحصل قفزة كبيرة وإحنا مينفعش نستنى القفزات دي".