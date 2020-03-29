وزيرة الصحة: الأقصر وأسوان تسجل نسب إصابات ضعيفة جدا منذ أسبوع

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الأقصر وأسوان منذ أسبوع، وحتى الآن، نسب الإصابات بها في فيروس كورونا ضعيفة للغاية، وذلك نتيجة إجراءات التقصي والقرارات الاحترازية، التي اتخذتها الدولة المصرية، موضحة أنه جرى إبقاء العاملين في المناطق السياحية لمدة 14 يومًا، بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بوقف حركة الطيران.

وأضافت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة مساء"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التلفزيون المصري": "قولنا للعاملين في المناطق السياحية، يقعدوا 14 يوم من تاريخ مغادرة أخر سائح، وما زالوا في المناطق السياحية، وإحنا بنتابعهم باستمرار، واللي بتظهر عليه أي أعراض بنتصرف فورا"، مؤكدة أن تلك الإجراءات حماية لهم، وحماية للسائحين وحماية للمجتمع المصري بالكامل.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن هناك في مصر ما يسمى بشجرة التقصي، "نعمل تقصى للحالات، وبنعمل عزل للأسر المخالطة، لتلك الحالات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ونفرض عزل ذاتي عليهم 14 يوم، وطالما مظهرش عليه أي أعراض يبقى شيء كويس، لو ظهر عليه أعراض نعمل تحليل، ولو طلع إيجابي نوديه على مستشفيات العزل".