وزيرة الصحة للمواطنين: "محدش يركز مع فيديوهات مصابي كورونا على السوشيال"

استنكرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تداول فيديو لمصابة بفيروس كورونا، أثناء سقوطها مغشيا عليها في أحد المستشفيات الخاصة، قائلة: "مش عاوزة الناس تركز أوي مع الفيديوهات، محدش من اللي بيتداولوا الفيديو عارف الحالة دي كانت بتعاني من إيه".

وأضافت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة مساء"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التلفزيون المصري"، أن فيروس كورونا، يُعد طارئ جديد على المستشفيات الخاصة، بل والعالم أجمع، مستنكرة من يحاول استغلال مثل تلك الوقائع، في تشويه صورة الدولة والإساءة اليها.

وتابعت: "للأسف الناس اللي تسئ لبلادها شيء قاسي جدا، احنا ليه بنشوف الفيديوهات دي، لية احنا بنتداول حاجة زي كده، أي بلاغ احنا بيجلنا بنحقق فيه بشكل مباشر، ده حتى في الأزمات والأوبئة، لازم يكون فيه شوية إنسانية، العالم كله وقف مع بعض عشان يشوفوا حل".