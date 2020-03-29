وزيرة التجارة: مستحيل أوافق على تصدير سلعة احنا في احتياج لها

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة أصدرت قرارا بمنع تصدير البقول خاصة البقول من السلع الاستراتيجية مثل الفول والعدس، لافتة إلى أن الغرض من منع التصدير لمدة ثلاثة أشهر للاطمئنان على وجود المخزون الاستراتيجي الذي يكفي المواطن.

وأضافت خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "EXTRA NEWS"، تقديم الإعلامية أسماء مصطفى، "أنا مستحيل أوافق أن تصدير سلعة نحتاج لها"، موضحة أن قرار وقف تصدير المستلزمات الطبية مثل الماسكات وبدل الوقاية جاء بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، أنها حريصة على إدارة هذه الأزمة بالتنسيق بين الوزراء مثل الصحة بشأن توفير المستلزمات الطبية أو مع وزير التموين بشأن توفير السلع، أو بشأن السماح بعمل الشاحنات أثناء فترة حظر التجول مع وزير الداخلية، مؤكدة أنهم يعملون على تخفيف أثر هذه المحنة لدى المواطن.