مسؤول سابق بالخارجية: نقدم خبراتنا في مكافحة كورونا للأشقاء العرب

قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنّ علاقات مصر الخارجية مع دول العالم جيدة جدا، إذ تتبادل الخبرات بينها وبين عدد كبير من الدول، فيما يخص مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف بيومي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس عبدالفتاح السيسي، من الشيخ محمد بن زايد، يعبر عن قوة العلاقات التاريخية الطويلة بين مصر والإمارات، ووجود تعاون طويل ومثمر بين البلدين، خاصة أنّ أكبر جالية مصرية موجودة في الإمارات الشقيقة.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنّ المكالمة جاءت في إطار تبادل الخبرات والمعلومات في ما يخص مكافحة فيروس كورونا.

وأكد بيومي: "لدينا 11 مليون خبير مصري يعيشون في مختلف بلدان العالم، وهذا دليل على أنّنا نمتلك الكثير من الخبرات والمعلومات في كل المجالات، كما أنّ مصر من أكثر بلدان العالم استضافة للبعثات الأجنبية، لهذا من الطبيعي أن يلجا إليها الأشقاء في الإمارات، للمساعدة الطبية في الأزمة العالمية".

ولفت مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أنّ صناعة الدواء في مصر متقدمة جدا، وخبراتنا نقدمها للجميع، خاصة الأشقاء العرب.