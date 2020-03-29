البرلمان العربي يدين إطلاق الحوثيين صاروخين باليستيين على السعودية

أدان الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات، إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية، صاروخين باليستيين على العاصمة الرياض ومدينة جازان بالمملكة العربية السعودية، والتي اعترضتهما ودمرتهما بنجاح قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي بتاريخ 28 مارس 2020م.

وأكد رئيس البرلمان العربي أنّ هذا العمل العدواني الجبان المتمثل في إطلاق صواريخ باليستية تجاه المدنيين والأعيان المدنية في المدن الآهلة بالسكان، يُعد انتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية، ومخالفا للقانون الدولي الإنساني، ويمثل تحديا واضحا للمجتمع الدولي، وتهديدا للأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويبرهن على زيف إعلان ميليشيا الحوثي الإنقلابية بقبول وقف إطلاق النار وعدم جديتها في إجراءات بناء الثقة للوصول إلى حلٍ سياسي للأزمة في اليمن، وخضوعها وتبعيتها للنظام الإيراني الذي ينشر الفوضى ويزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة.

وطالب رئيس البرلمان العربي في رسائل مكتوبة وجهها اليوم الأحد، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، بالتحرك الفوري والعاجل بإلزام ميليشيا الحوثي الانقلابية بالتوقف عن هذه الأعمال العدوانية الجبانة، وتحميل النظام الإيراني المسؤولية الكاملة لانتهاكه الصارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي، واستمراره في تزويد ميليشيا الحوثي الانقلابية بالأسلحة الذكية والصواريخ الباليستية، بهدف زعزعة الأمن في المنطقة وإدامة الفوضى في الجمهورية اليمنية، معلنا تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات للمحافظة على أمنها واستقرارها والأمن الإقليمي والدولي.