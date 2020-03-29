حملة لتطهير الجربي وقرية الصيادين والعرائس في دمياط

شن قسم المكافحة بالوحدة المحلية بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، برئاسة اللواء عماد حمدي، حملة تطهير مكثفة بالاشتراك مع قوات الحماية المدنية بالمدينة بقيادة النقيب إيهاب السعدني لتعقيم وتطهير منطقة الجربي وقرية الصيادين ومدينة العرائس، وكذلك تعقيم وتطهير ماكينات الصرف الآلي والأسواق والنادي الرياضي وغيرها من المنشآت والأماكن العامة بالمدينة.

يأتي ذلك ضمن سلسلة حملات الوحدة للوقاية ضد الفيروسات والأمراض المعدية، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ضمن سلسلة الإجراءات التي تتخذها الوحدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ولازال العمل جاري لتعقيم وتطهير كافة المنشآت بالمدينة.