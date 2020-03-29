التخطيط: زيادة الاستثمارات في التعليم والصحة خلال العام المالي الجديد

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا يتضمن مستهدفات وسيناريوهات خطة التنمية المستدامة 20/2021، فيما يتعلق بالاستثمارات الحكومية في عدد من القطاعات ومبادرة حياة كريمة بخطة العام المالي القادم؛ وذلك في ظل أزمة مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من المستهدف زيادة الاستثمارات الحكومية بخطة العام المالي 20/2021، مقارنة بعام 19/2020، الذي اشتمل على استثمارات حكومية تقدر بحوالى 211 مليار جنيه.

هالة السعيد: الاهتمام بصحة المواطن المصري على رأس أولويات الدولة

وقالت "السعيد"، إنه في ظل الظروف الحالية التي تواجهها الدولة والعالم أجمع؛ يأتي الاهتمام بصحة المواطن المصري على رأس اهتمامات وأولويات الدولة؛ دون النظر لأي خسائر مادية أو اقتصادية، مشيرًة إلى أن خطة العام المالي القادم ستشهد زيادة فى الاستثمارات الموجهة لخدمات الصحة لتغطية عدد من المبادرات.

وأضافت "السعيد"، أن الخطة تشمل كذلك زيادة فى استثمارات خدمات التعليم العالي من أجل تحسين نظم ومخرجات التعليم الفني الجامعي، من خلال التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية، بإنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة هي "جامعات أسيوط الجديدة، طيبة الجديدة، السلام شرق بورسعيد، برج العرب، 6 أكتوبر والغربية" بهدف ربط خريجي التعليم الفني الجامعي بسوق العمل، هذا بالإضافة إلى التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية وميكنة كافة المستشفيات الجامعية وتجهيزها بالمعدات اللازمة.

زيادة في استثمارات خدمات التعليم العالى بخطة 20/2021 لتحسين نظم ومخرجات التعليم الفنى الجامعى من خلال التوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية

وحول خدمات التعليم الأساسي، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن عام 20/2021 سيشهد زيادة في استثمارات التعليم الأساسي والتكنولوجي بهدف التوسع في إنشاء فصول ومدارس جديدة، وكذلك التوسع فى إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مؤكدًة أن هناك زيادة كذلك في استثمارات النقل والطرق لخدمة عدد من مستهدفات القطاع تشمل الطرق والكباري السكك الحديدية، الموانئ الجافة، مشروعات مترو الأنفاق والنقل النهري.

الأهداف الاستراتيجية لمبادرة حياة كريمة تتمثل في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والتركيز على القرى الأكثر احتياجًا

وفيما يتعلق بمبادرة حياة كريمة قالت الدكتورة هالة السعيد إن الأهداف الاستراتيجية للمبادرة تتمثل فى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية الشاملة بالتركيز على تلبية احتياجات المواطنين فى القرى الأكثر احتياجًا من خلال بناء الإنسان وتحسين جودة حياة المواطنين وتحسين مستوى معيشة المواطنين الأكثر احتياجًا، فضلًا عن توفير فرص عمل لائق ومنتج.

أسيوط وسوهاج والمنيا والبحيرة على رأس المحافظات الموجه لها اعتمادات الخطة الاستثمارية لمبادرة حياة كريمة لعام 20/2021.

وتابعت "السعيد"، مؤكدة أن هذا النوع من المبادرات مثل مبادرة "حياة كريمة" ومبادرة "مراكب النجاة"، تأتي كمثل حي لتفعيل دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية، مشيرًة إلى أن مبادرة حياة كريمة يتم فيها التنسيق مع كل الأطراف ذات الصلة؛ الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى من أجل حوكمة المبادرة وتنفيذ مستهدفاتها، مؤكدًة أن محافظات أسيوط، سوهاج، المنيا، البحيرة، قنا تأتى على رأس المحافظات الموجه لها اعتمادات الخطة الاستثمارية لمبادرة حياة كريمة لعام 20/2021.

وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مبادرات وزارة الصحة المستهدفة فى 20/2021 ومنها مبادرة التأمين الصحى الشامل والاستهداف الجغرافى للمحافظات ذات الأولوية والتى تشمل تطوير عدد من المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية فى 9 محافظات، ومبادرة المشروع القومى للاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما والتى تشمل استكمال المرحلة الأولى لإنشاء عدد من مراكز تجميع البلازما، ومبادرة تطوير أقسام الرعاية الحرجة والعاجلة بالمستشفيات، بالإضافة إلى تحقيق التغطية الشاملة من نقاط سيارات الإسعاف وخاصًة فى محافظات الغربية والمنوفية والبحيرة والوادى الجديد، هذا فضلًا عن التوسع فى إضافة أسرة رعاية مركزة وحضانات وأسرِة رعاية أطفال بالمستشفيات الحكومية.

وأوضح التقرير أن العام المالى 20/2021، سيشهد زيادة فى استثمارات قطاع الإسكان وخدمات الصرف الصحى ليشمل المشاركة فى تنفيذ مشروعات شبكة الطرق القومية، استكمال إدخال المرافق لمدينة رفح الجديدة، وتغطية خدمات مياه الشرب بالمناطق المحرومة والمستجدة والدفع بمشروعات محطات تحلية المياه، وغيرها من الخدمات، كما أنه من المستهدف زيادة الاستثمارات فى البنية المعلوماتية والرقمنة لتشمل تهيئة البنية التكنولوجية والمعلوماتية للانتقال للعاصمة الإدارية، وتطوير البنية المعلوماتية واستكمال ميكنة الخدمات الحكومية.

كما لفت تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى زيادة الاستثمارات فى قطاع المياه والرى فى 20/2021 وذلك بهدف استكمال إنشاء بعض المشروعات.