وفاة الفنان الكويتي سليمان الياسين

توفى فجر اليوم الأحد، الفنان الكويتي سليمان ياسين، وفقا لـ "القبس الكويتية".

وكان الفنان الراحل قد نُقل في وقت سابق إلى المستشفى الأميري عقب تعرّضه لوعكة صحية شديدة دخل على إثرها العناية المركزة.

ويعتبر الفنان سليمان ياسين واحد من كبار فناني الكويت حيث بدأ مشواره الفني في ستينيات القرن الماضي من خلال سهرة تلفزيونية "الصراع"، لينتقل بعدها للعمل في المسرح ويقدم عدد من المسرحيات من أبرزها "الواوي، مجنون سوسو، وخر لا يعاديك".

كما كان للفنان الراحل العديد من الأعمال في الدراما التلفزيونية من أبرزها "خوات دنيا، غريب الدار، الشمس تشرق مرتين، بيت تسكنه سمره"، كما كان له تجارب في تأليف المسلسلات التليفزيونية والسهرات التليفزيونية حيث كتب القصة والسيناريو والحوار لـ11 عملا فنيا.