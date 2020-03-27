فيديو.. مؤسسة "س" تطلق برومو مهرجان المسرح العالمي "أون لاين"

أطلقت مؤسسة "س" للثقافة والإبداع صباح اليوم، البرومو الدعائي للدورة الأولى من مهرجان المسرح العالمي أون لاين، والذي يبث اليوم الجمعة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، على صفحات مؤسسة "س" ومهرجان مسرح الجنوب وفرقة الوفاء للنهوض المسرحي بتونس.

وقال الناقد الفني هيثم الهواري رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان: "لأول مرة يجري عمل برومو دعائي للمهرجانات، وذلك للتعريف بالعروض المشاركة في المهرجان، وهو تقليد جديد ستتبعه المؤسسة في كل أنشطتها بصفة دائمة، وجرى اختيار 15 عرضا مسرحيا لتقديم ثلاث عروض يوميا في الفترة من 27 : 31 مارس الجاري، على أن تقام المناقشات أون لاين عقب كل عرض.

وأضاف أن فكرة المهرجان لاقت نجاحا كبيرا، خاصة أنه أول مهرجان مسرحي ينظم على مستوى العالم عبر شبكة الإنترنت، حيث تشارك مصر بأربعة عروض، والعراق بثلاثة عروض، أما المغرب فتشارك بأربعة عروض، ورغم أزمتها الكبيرة تشارك إيطاليا بالعرض المسرحي "أيام السعيدة"، وتشارك الجزائر بالعرض المسرحي "تفضلي يا آنسة " وتشارك جمهورية جاميكا بأمريكا الشمالية بالعرض المسرحي " بيت الدمية "، أما تونس فتشارك فرقة "الوفاء" للنهوض المسىرحي بالعرض المسرحي " لهوة "، وتشارك سلطنة عمان بعرض "درويش".

يذكر أن مهرجان المسرح العالمي أون لاين، هو أول مهرجان مسرحي عبر الإنترنت ينظم على مستوى العالم في ضوء الاحتفال باليوم العالمي للمسرح، وكذلك تحديا لفيروس كورونا الذي تسبب في توقف جميع الأنشطة في كل الدول.