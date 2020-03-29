الحجر الزراعي المصري: نعمل في كل الموانئ المصرية وعلى مدار اليوم

أكد الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري، أن الحجر يعتبر جهة رقابية على كافة الصادرات والواردات من المنتجات الزراعية، كما أنه من أهم أهدافه الحفاظ على الثروة الزراعية في مصر التي تعتبر من أساسيات الأمن القومي المصري.

وأضاف العطار خلال لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المعروض على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، : "أننا أيضا نحافظ من خلال الحجر الزراعي، على سمعة مصر الخارجية، من خلال التأكد من جودة المنتجات الزراعية المعدة للتصدير الخارجي، واتفاقها مع معايير الجودة العالمية، لأن هذه الصادرات تساعد في زيادة العملة الأجنبية لمصر، خاصة الأن بعد إيقاف السياحة مؤقتا بسبب انتشار فيروس كورونا على المستوي العالمي.

وتابع: "أيضا نعمل على فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية، ورغم هذه الظروف الخاصة بسبب إجراءات الدولة الاحترازية التي وضعتها الدولة، فأننا موجودين في كافة الموانئ ونعمل على مدار 24 ساعة"، مشيرا إلى آن حركة العمل في الموانئ لا تتوقف لهذا فإن عجلة العمل بالحجر الزراعي قائمة ومستمرة.