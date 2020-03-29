هاني الناظر يوجه نصائح للسيدات عند التسوق للوقاية من كورونا

نصح الدكتور هاني الناظر، رئيس مركز البحوث السابق، المواطنين بتطهير الكمامة والقفازات بالكحول من الداخل والخارج قبل التخلص منهما وتقطيعهما بالمقص لكي لا يستخدمها أحد مرة أخرى، إلى جانب غسل الملابس فور الوصول للمنزل، وتطهير الجواكت الجلد بقطنة بكحول، وتركها وتعقيمها في أشعة الشمس لفترة.

وناشد خلال حديثه ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "extra news"، الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، ربات المنازل عند الخروج للتسوق بعدم ارتداء الكمامة، لاستنشاق الهواء النظيف، وعدم ارتداء القفازات الطبية لكي تصل حرارة الشمس للجلد، والتي تمده بفيتامين د، موضحا أن ارتداء الكمامة والقفازات يكون فور الوصول للسوق فقط لتجنب الزحام.

وتابع أن أشعة الشمس تدمر فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه حتى الآن لا يوجد أي علاج لهذا الوباء ولكن التجارب السريرية مازالت تتم للوصول للعلاج.

وحذر من تناول أدوية للوقاية من فيروس كورونا، كما يدعي البعض، مؤكدًا أن تناول تلك العلاجات دون الحاجة إليها خطرها أكبر من فيروس كورونا، مضيفًا أن كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى تخريف لا أساس له من الصحة.