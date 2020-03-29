رئيس الوزراء يهنئ أهالي الجيزة بذكرى العيد القومي للمحافظة

تلقى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برقية تهنئة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، هنّأ خلالها قيادة ومواطني المحافظة بمناسبة الذكرى المئوية للعيد القومي، متمنياً للجميع دوام السداد والتوفيق.

وقال راشد في بيان، اليوم الأحد، إن التهنئة جاءت وفق ما يتماشى مع السياسة التي تنتهجها الدولة وقيادتها للتواصل مع المواطنين والحرص على مشاركتهم الاحتفال بالمناسبات الدينية والقومية.

وجاءت نص الرسالة التى بعثها رئيس مجلس الوزراء كالتالي: "يسرني أن أبعث إليكم وإلى أبناء محافظة الجيزة أخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة العيد القومي للمحافظة، وإني إذ أنتهز هذه المناسبة أرجو لكم ولأبناء المحافظة دوام التوفيق والسداد لما فيه خير وازدهار مصرنا الغالية".

يذكر أن العيد القومي لمحافظة الجيزة يوافق ذكرى استشهاد أبناء قرية نزلة الشوبك بالبدرشين، أثناء تصديهم للاحتلال الإنجليزي في ثورة 1919، وتحتفل المحافظة بهذه الذكرى في 31 مارس من كل عام.