في يومي الحظر الكامل.. القاهرة الأعلى في مخالفات التموين وغش المطهرات

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، توجيه حملاتها الموسعة على مستوى الجمهورية لضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وقامت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، حيث أسفرت تلك الحملات عن ضبط (2377) قضية تموينية متنوعة خلال يومي الحظر الكامل، الجمعة والسبت، حيث حازت محافظة القاهرة على نصيب كبير منها.

وجاء من أبرز تلك القضايا، ضبط مالك مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع المستلزمات الطبية بدون موافقة من الجهات المختصة بدائرة مركز شرطة ديرب نجم، بمحافظة الشرقية، لقيامه بتصنيع (35850 قطعة "ماسك طبى – كاب طبى - جوانتى طبى") معبأة داخل عبوات "منتج نهائى" غير مطابقة للمواصفات القياسية، و(2,130 طن أقمشة غير منسوجة – أستك - شريط") مستلزمات إنتاج بدون مستندات "مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات"، و(18) ماكينة خياطة أدوات إنتاج، تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

كما تم ضبط مالك مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع المستلزمات الطبية بدون موافقة من الجهات المختصة بدائرة مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية، لقيامه بتصنيع (2900 قطعة "كمامة - جوانتى طبى") منتج نهائى بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية، و( 6500 قطعة "كمامة" تحت التجهيز والتغليف)، و(23 توب أقمشة "مستلزمات إنتاج") بدون مستندات، "مجهولة المصدر"، بالإضافة إلى (10) ماكينات خياطة، أدوات إنتاج، تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

كما تم ضبط مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة العطارين بمحافظة الإسكندرية، لحجبه عن التداول كمية قدرها (5572 عبوة وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات "مطهر كحول - جوانتى – كمامة – كحول مستورد") بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق.

كما تم ضبط مالك مصنع لتعبئة المواد الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لحيازته (12 طن زيت طعام خام مستلزمات إنتاج) معبأة داخل تنكات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية لتعبئتهم داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات خلافاً للحقيقة، وكذا (6492 عبوة "زيت طعام" منتج نهائى).

وتم ضبط مالك شركة لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة قليوب (بمحافظة القليوبية)، لحجبه عن التداول كمية قدرها (2,095 طن "أرز أبيض –مكرونة – مسلى")، و(3940 عبوة "زيت طعام") بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق.

وفى القاهرة تم ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المطرية (بمحافظة القاهرة) لحيازته (1,265 طن "مفروم لحوم – برجر - سجق") معبأة داخل عبوات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغيرات في خواصها الطبيعية طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.

وخلال الحملات تم ضبط المدير المسئول عن مخزن تابع لمحل لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان (بمحافظة الجيزة) لحجبه عن التداول كمية قدرها (2 طن "سكر تموينى " – 600 عبوة "زيت تموينى") مخصص ربط على البطاقات التموينية بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق وضبط صاحب سوبر ماركت لبيع المواد الغذائية بدائرة قسم شرطة العطارين (بمحافظة الإسكندرية) لحجبه عن التداول كمية قدرها (2 طن سلع غذائية "سكر حر") بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق.

وفي الإسكندرية ضبط مسئول محل لبيع المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة العطارين بمحافظة الإسكندرية، لحجبه عن التداول كمية قدرها (1600 عبوة مستلزمات طبية "مطهر - جوانتى طبى") داخل مخزن غير مرخص تابع للمحل بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق.

كما تم ضبط المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن بدائرة قسم شرطة المرج (بمحافظة القاهرة) لحيازته (2,800 طن "دواجن مُجمدة") معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.

كما تم ضبط المدير المسئول عن مخزن تابع لإحدى شركات تجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة مصر القديمة (بمحافظة القاهرة) لحيازته (7,200 طن سلع غذائية "قمر الدين – عين جمل – لوز") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

كما تم ضبط المدير المسئول عن مصنع لتجارة المنظفات الصناعية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة باب الشعرية (بمحافظة القاهرة) لإنتاج وتصنيع (5,468 طن "منظفات صناعية متعددة الأغراض") مستلزمات إنتاج ومنتج نهائى معبأة داخل عبوات وبراميل غير مدون عليها أي بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية مُستخدماً خامات مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وفي الشرقية ضبط مالك مصنع "بدون ترخيص" لإنتاج المستلزمات الطبية بدائرة مركز شرطة منيا القمح (بمحافظة الشرقية) لتصنيع وإنتاج (5500 قطعة مستلزمات طبية "كمامة - فرش طبى") منتج نهائي، وكذا (3600 متر أقمشة خام غير منسوجة) مستلزمات إنتاج غير مطابقة للمواصفات الصحية بدون مستندات مجهولة المصدر مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.