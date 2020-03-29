طلب إحاطة لتوفير التمويل لتحويل التاكسي الأبيض لسيارة كهربائية

تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة، موجة لرئيس الوزراء، ووزراء قطاع الأعمال العام، والصناعة، والإنتاج الحربي، بشأن آليات توفير التمويل اللازم لدعم خطة إحلال التاكسي الأبيض لسيارة كهربائية.

وأوضحت أن وزارة قطاع الأعمال وضعت خطة لتحفيز صناعة السيارات الكهربائية على المستوى المحلي، عن طريق إنشاء محطات شحن لبيع أسعار كهرباء بسعر التكلفة دون دعم أو مغالاة في الربح، ومبلغ نقدي لكل مشتري لسيارة كهربائية.

وأكدت أن التوسع في صناعة السيارات الكهربائية له أهمية كبرى، خاصة في ظل ما تتمع به من مميزات أهمها انخفاض تكلفة صيانتها، وحفاظها على البيئة، وعلى صحة الإنسان والحد من مشكلات تلوث الهواء وأمراض الالتهاب الرئوي.

وأوضحت أن الخطة تستهدف تحويل السيارات العادية إلى الغاز الطبيعي، والتخطيط لتحويل عدد كبير من السيارات التي تعمل بالسولار والبنزين إلى الغاز والسيارات القديمة سيتم إحلالها".

وطلبت من الحكومة إعلان تفاصيل خطة هذا التحول، والإجراءات التي سيتم اتخاذها لإحلال التاكسي الأبيض لسيارة كهربائية، والمطلوب من سائقي التاكسي الأبيض، خاصة أن هناك أسر ينصب مصدر رزقها على دخل التاكسي، ومن ثم يتطلب مزيد من التوضيح حول خطوات خطة الإحلال.

واقترحت توفير قرض حسن لأصحاب التاكسي، كآلية للتغلب على هذه المشكلة، يساعدهم في تنفيذ خطة الإحلال دون أن يتعرضوا لإجحاف.