المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ينفي عمله عن بعد بسبب كورونا

نفى المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم، شائعات تفيد بأنه بدء العمل عن بعد بسبب فيروس كورونا، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وقال بيسكوف عبر أثير راديو "موسكو تتحدث" نافيا الشائعات "لم يتم نقلي إلى أي مكان أبدا".

ويشار إلى أن وسائل إعلام تحدثت عن تحول عمل المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، إلى العمل من المنزل.

ويذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سبق أن أعلن في كلمة متلفزة للشعب الروسي الفترة من 28 مارس وحتى الـ 5 من أبريل المقبل، عطلة مدفوعة الأجر في روسيا، باستثناء جميع الهياكل الحيوية، بما فيها المواصلات، هيئات السلطة والرعاية الصحية، التي ستواصل عملها. وجاء ذلك في إطار التدابير الهادفة لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، أن تقشي وباء "كوفيد-19" في موسكو دخل في مرحلة جديدة، محذرا من أن عدد المصابين يتزايد، حيث تم تسجيل أكثر من ألف حالة في موسكو.