"الاتصالات" تعلن أكثر من 15 دورة تدريبية مجانا عبر الإنترنت

يُعلن معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تقديم عدة دورات تدريبية مجانية عبر الإنترنت، في مجالات تكنولوجيا المعلومات، من خلال منصة (مهارة-تك) التعليمية.

ومهارة تك هي منصة تعليمية مقدمة من معهد تكنولوجيا المعلومات تقدم دورات تدريبية عالية الجودة، من خلال محتوى تم إنتاجه داخل استوديو مركز التعلم الإلكتروني بمعهد تكنولوجيا المعلومات والمجهز لإنتاج محتوى إلكتروني عالي الجودة من شأنه خدمة الشباب العربي في مسارات تكنولوجيا المعلومات وإثراء المحتوى العربي وإتاحته لمجموعة واسعة من المتعلمين لإمدادهم بالجديد من التقنيات الحديثة والتطورات في مسار تكنولوجيا المعلومات.

المسارات التكنولوجية المتاحة مجانًا

- العمل الحر.

- تصميم المحتوى التعليمي.

- الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق.

- تطوير تطبيقات المحمول.

- تصميم الدوائر الإلكترونية المتكاملة.

- اختبار وتوكيد جودة البيانات.

- انترنت الأشياء.

- سلسلة الكتل.

- برمجيات مفتوحة المصدر.

- الأمن السيبراني.

- بناء تطبيقات الويب.

- تصميم الدوائر المتكاملة التناظرية.

- تطوير تطبيقات إنترنت الأشياء.

- أساسيات لغة البايثون.

- تكامل الهايبر ليدجر فابريك.

- تأمين الشبكات.

- تعلم الـCSS & HTML.

وللراغبين في التسجيل، كل ما عليك هو اختيار الدورة التدريبية أو المسار الإلكتروني الذي تريده، والضغط على "سجلني" والبدء في مستويات الدورة تباعًا.