الاتصالات عن "توفير إنترنت مجاني للقطاع الطبي": نعاون خط الدفاع الأول

تحدّث الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، عن مبادرة الوزارة بتوفير خدمات اتصالات وإنترنت مجاني للعاملين بالقطاع الطبي، قائلا إنّها لاقت تقدير وإجلال من قطاع الاتصالات ممثلة بشركاته المشغلة للخدمة وجهاز القومي للاتصالات والوزارة للعاملين في القطاع الطبي بمستشفيات العزل من أطباء وفرق تمريض وإداريين وعمال والذين يعملون طوال اليوم لمقاومة فيروس كورونا.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، أنّ المبادرة تمت بالتنسيق مع وزارة الصحة، والتي تمد الوزارة بالأسماء لإدراجها في قوائم المستمتعين بالباقة.

وأكد أنّ أجهزة الدولة تتضافر لمواجهة فيروس كورونا، وأنّ وزارة الاتصالات لا تتوانى أبدا لمعاونة الوزارات التي تعمل في الخط الأول، مثل الصحة والتربية والتعليم والتعليم العالي من الناحية الطبية والتعليمية.

وأشار إلى أنّ وزارة الاتصالات طرحت مبادرة للطلاب للدخول على المواقع التي تحددها الوزارتين بشكل مجاني لمتابعة دروسهم.